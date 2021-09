Ultimo giorno a disposizione degli utenti italiani per accedere ad una promozione decisamente interessante, disponibile direttamente da Esselunga. Lo sconto è attivo solo ed esclusivamente nei vari negozi sparsi per il territorio, salvo esaurimento delle scorte.

Come tutte le precedenti offerte tech dell’azienda, anche in questo caso l’acquisto non può essere completato sul sito ufficiale o da altre parti. La riduzione viene applicata solo su un singolo modello, distribuito nella solita variante sbrandizzata e con annessa la garanzia della durata complessiva di 2 anni. Le scorte, come anticipato, sono estremamente limitate, e purtroppo potrebbero essere terminate prima del previsto, ma se interessati potete comunque tentare recandovi presso il negozio più vicino.

Esselunga: quante promozioni solo oggi

Lo smartphone che è possibile acquistare direttamente da Esselunga è il Vivo Y11s, un prodotto effettivamente interessante, ma solo per gli utenti alla ricerca di prestazioni ai minimi, e perfettamente in linea con il prezzo finale di 119 euro.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo scoprire le potenzialità, parliamo infatti di un dispositivo con display IPS LCD da 6,51 pollici di diagonale, 32GB di memoria interna (completamente espandibile), 3 fotocamere nella parte posteriore (13 + 8 + 2 megapixel), una frontale da 13 megapixel, il sensore per le impronte digitali laterale, 3GB di RAM e sistema operativo Android 10. Il plus è indubbiamente rappresentato dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, che garantirà una autonomia superiore alle aspettative o ai diretti concorrenti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.