Anche dopo il lancio delle nuove Evo 100 e Evo 30, CoopVoce continua a proporre la sua offerta solo dati denominata Web 30, attivabile da tutti i nuovi e già clienti dell’operatore al costo di 7 euro al mese.

Per attivare questa offerta, disponibile fino al 31 Dicembre 2021 salvo cambiamenti, è necessario recarsi in un punto vendita Coop abilitato oppure accedere al sito ufficiale dell’operatore, dove è possibile scegliere se ricevere la SIM a casa o ritirarla in “negozio”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce: rimane attivabile l’offerta Web a soli 7 euro al mese

Sottoscrivendo l’offerta solo dati Web 30, ogni mese si ottengono 30 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, con velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Come già detto, è previsto un costo pari a 7 euro al mese. Con l’operatore virtuale CoopVoce, la navigazione in internet avviene su rete TIM, con blocco automatico al superamento della soglia di traffico dati.

Si specifica inoltre che la connessione viene tariffata a singolo KB e che il traffico dati messo a disposizione non può essere cumulato con quello del mese successivo. Con tutte le offerte CoopVoce, per effettuare l’attivazione online è previsto un prezzo unico iniziale di 9,90 euro, introdotto il 1° Luglio 2021 e comprensivo di spedizione, attivazione, costo della nuova SIM e primo mese dell’offerta tariffaria scelta.

Tuttavia, se il cliente prenota la nuova SIM online e sceglie di ritirare in un “negozio” Coop, dovrà sostenere una prima ricarica minima per pagare il primo mese dell’offerta, oltre al costo della nuova SIM pari a 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Quest’ultimo è composto da 1 euro di traffico telefonico e 4 euro di bonus. In caso di cessazione della linea o portabilità del numero, il bonus non può essere rimborsato né trasferito.