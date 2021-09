I prezzi attivati da Coop e Ipercoop nel nuovissimo volantino sono veramente incredibili, gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di risparmiare il più possibile sull’acquisto di nuovi smartphone o prodotti di tecnologia generale.

Esattamente in linea con le campagne promozionali precedenti, anche in questo caso gli acquisti possono essere completati in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari. Le scorte non appaiono essere limitate, ciò sta a significare che sarà possibile accedervi anche verso la scadenza della soluzione, ricordando che in alcuni casi i dispositivi possono essere acquistati anche tramite il sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 19 euro di spesa.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, troverete i migliori codici sconto Amazon gratis.

Coop e Ipercoop: il volantino con tutte le migliori offerte

Il prodotto da non perdere assolutamente di vista da Coop e Ipercoop è lo Xiaomi Redmi 9C, un modello appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, ma ad ogni modo pronto a far sentire la propria voce, nonostante specifiche e prestazioni veramente risicate. Il prezzo finale di vendita è uno dei suoi punti di forza, bastano soli 115 euro per il suo acquisto, nella variante completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.

Per avere un’idea della qualità del prodotto, ricordiamo avere un display IPS LCD da 6,55 pollici, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna, un processore octa-core, 2 fotocamere posteriori ed un componente anteriore da 5 megapixel. Non manca poi una batteria da ben 5000mAh, per un’autonomia quasi incredibile.