Fanta.soccer e’ una delle app dalle prestazioni migliori e con una valutazione complessiva di 4,1 sul Play Store, confermando l’idea che vale almeno la pena provarla.

Citando i creatori: “La nostra redazione è un punto di riferimento per oltre il 90% degli allenatori di fantacalcio italiani” inoltre e’ stato aggiunto un incredibile algoritmo chiamato ALVIN482, in grado di produrre il voto statistico più accurato tra tutte le app presenti su Play Store e Apple Store.

Ecco le principali funzioni

Di seguito, come riportato dalla pagina dell’app, ecco riportate le principali funzioni disponibili:

Crea una nuova Lega di Fantacalcio e invita i tuoi amici;

Gestisci, come amministratore, il tuo campionato con tante opzioni personalizzabili;

Unisciti a una lega e gioca a Fantasy Football con i tuoi amici;

Partecipa a più campionati con lo stesso account;

Crea il logo della tua squadra, della tua lega e personalizza la tua divisa da gioco;

Accedi rapidamente a classifiche, calendari, ingresso alla formazione e LIVE per ogni competizione;

Accedi alle NEWS per il Fantacalcio direttamente nell’app Fantacalcio Leghe;

Acquista i tuoi giocatori in tre modalità di mercato e scambiali con i tuoi avversari;

Filtra e cerca calciatori per prezzo, posizione, disponibilità, squadra e nome del Fantacalcio;

Visualizza i grafici delle statistiche dei giocatori per il tuo Fantacalcio;

Ricevi notifiche push di eventi relativi alla tua squadra durante LIVE;

Enjoy LIVE VOTES, una delle tante novità che Fantacalcio .it ha imposto al mercato e che restano un must;

Inoltre, per gli utenti appassionati che non vogliono perdere tempo e sfruttare al massimo le potenzialità dell’app senza banner, si puo’ acquistare il pacchetto “No Banner“, oppure diventare membro”Premium“.