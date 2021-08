Whatsapp: l'app aggiunge una funzione che ci salverà dalle conversazioni "imbarazzanti"

Inutile fingere, lo sappiamo tutti che ad alcuni messaggi non rispondiamo per pura pigrizia, poca memoria, o anche perché non sappiamo cosa dire. Apriamo Whatsapp migliaia di volte al giorno senza nemmeno accorgercene, e lo spegniamo se non troviamo quell’atteso messaggio tra le chat. Peccato che nella home dell’app ci sono più di 10 chat lasciate in sospeso che aspettano risposta. Ebbene, tra pochissimo non dovremo più porci questo tipo di problema perché l’amata applicazione di messaggistica istantanea ci accontenterà con una funzione inaspettata.

Whatsapp: quando basta una reazione a risolvere ogni problema

Anno dopo anno, Whatsapp è sempre più simile a Messenger. Ma d’altronde non è l’unica, perché anche Instagram fece la stessa scelta strategica anni fa. L’app dal logo verde dovrebbe a breve introdurre le reazioni ai messaggi, ossia le emoji con cui l’utente può rispondere mostrando il proprio stato d’animo ed evitandosi una serie di soluzioni.

Non si sa molto in merito alla nuova funzione proposta da Whatsapp, soprattutto per quanto riguarda la grafica. Siamo però a conoscenza del messaggio che comparirà agli utenti con una versione obsoleta dell’app, non in grado di supportare le reazioni come risposte, invitandoli ad aggiornare la stessa applicazione. Tale novità al momento è stata pensata per Android, ma potrebbe divenire disponibile anche per iOS e da desktop.