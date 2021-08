La Volkswagen ID.3 è stata inizialmente presentata e distribuita per il mercato europeo. Tuttavia, durante il Salone dell’auto di Chengdu l’azienda ha deciso di portare questo modello elettrico al debutto ufficiale anche per il mercato cinese. La produzione, in particolare, sarà effettuata presso la gabbrica di Antig, a Shanghai.

Volkswagen annuncia ufficialmente anche per il mercato cinese l’elettrica Volkswagen ID.3

Il noto marchio tedesco Volkswagen ha quindi deciso di ampliare il suo catalogo di modelli elettrici a zero emissioni destinati per il mercato cinese. Come già accennato, infatti, durante il Salone dell’auto di Chengdu è stata annunciata ufficialmente anche in Cina la nuova Volkswagen ID.3.

Questa vettura elettrica andrà ovviamente ad aggiungersi alle altre vetture full electric della casa automobilistica, come la Volkswagen ID.4 e la Volkswagen ID.6. Il debutto commerciale effettivo avverrà durante il prossimo mese di ottobre, anche se le prenotazioni saranno disponibili già qualche settimana prima. Con questo nuovo modello, l’azienda vuole quindi offrire presso questo mercato un nuovo modello in grado di soddisfare le richieste dei clienti. Stephan Wöllenstein, ovvero il Chief Executive Officer di Volkswagen in Cina, ha infatti così commentato:

“Con ID.4 e ID.6 abbiamo lanciato con successo due serie di modelli forti negli ultimi mesi. Il feedback dei nostri clienti è promettente e i dati di consegna soddisfano le nostre aspettative. Con l’ID.3, ora offriamo ai nostri clienti un prodotto nell’importante segmento delle compatte e, in combinazione con gli altri modelli della famiglia ID, siamo in grado di coprire una larga fetta di mercato.”