Vodafone apre il mese di Settembre sulla falsariga della stagione estiva. Il provider inglese è ancora determinato nel voler imporre la sua leadership nel campo della telefonia mobile in Italia. Per raggiungere il suo obiettivo, il gestore punta ancora una volta sulle tariffe low cost. Al fine di sbaragliare la concorrenza di Iliad, gli utenti potranno ora attivare una vantaggiosa offerta come la Special 70 Giga.

Vodafone, anche a Settembre la tariffa con 70 Giga

La promozione Special 70 Giga rappresenta una delle migliori soluzioni per gli utenti che decidono di attivare una SIM con Vodafone. Gli abbonati avranno a loro disposizione un pacchetto con 70 Giga per la connessione internet, chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che andranno ad attivare la promozione Special 70 Giga riceveranno una garanzia molto importante dal gestore inglese. A differenza del passato, Vodafone assicura costi bloccati almeno durante primo semestre. Nei primi sei mesi, quindi, non ci saranno rimodulazioni sui costi mensili.

La Special 70 Giga prevede delle condizioni extra legate all’attivazione. In primo luogo, gli utenti dovranno aggiungere una quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della rete.

Al tempo stesso non è possibile l’attivazione online. Gi utenti interessati dovranno recarsi solo ed esclusivamente in uno dei punti vendita di Vodafone sul suolo italiano. Altra condizione da rispettare è la portabilità del numero. I clienti TIM, WindTre ed Iliad che porteranno il loro attuale numero tra le fila del gestore inglese dovranno attenere un massimo di tre giorni lavorativi.