Saranno tre i dispositivi che andranno a formare la nuova serie Galaxy S22 di Samsung in arrivo nei primi mesi del prossimo anno: un Galaxy S22, accompagnato da una versione Plus e da un modello Ultra.

I tre nuovi top di gamma daranno il via a un ulteriore anno pieno di novità in casa Samsung e, secondo gli esperti, saranno gli aggiornamenti introdotti al comparto fotografico della nuova serie Galaxy a destare particolare attenzione.

Samsung Galaxy S22: i top di gamma sfoggeranno una nuova componente!

Il Samsung Galaxy S22 Ultra, secondo diverse fonti, avrà un comparto fotografico migliore rispetto al top di gamma della precedente generazione. Il modello più sofisticato della serie in arrivo, stando a quanto riferito da Galaxy Club, monterà un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22 Plus vanteranno, invece, un comparto fotografico il cui sensore principale sarà da 50 megapixel e il grandangolare da 15 megapixel.

La fotocamera frontale potrebbe essere protagonista di altrettante migliorie ma non è ancora trapelata alcuna informazione a riguardo. Le specifiche tecniche dei tre dispositivi, inoltre, non sono ancora chiare, Soltanto il Galaxy S22 Plus ha fatto parlare di se fino ad ora. Diverse voci hanno affermato che il dispositivo monterà una batteria da 4500 mAh e che Samsung opterà per un processore Exynos 2200.

Il colosso sudcoreano dovrebbe rilasciare i suoi dispositivi nel mese di gennaio ma la data ufficiale non è stata ancora annunciata. La serie Galaxy S22 arriverà comunque entro i primi mesi del nuovo anno.