Un volantino assolutamente da non perdere vi attende da MediaWorld, i prezzi sono molto più bassi del normale, o comunque di quanto le dirette concorrenti sono attualmente in grado di offrire, in confronto ai prezzi originari di listino.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, come anche direttamente online sul sito ufficiale del rivenditore stesso. La spedizione presso il proprio domicilio è da aggiungersi all’originario prezzo di listino, ed ha in genere un costo massimo di circa 9,99 euro (anche se raramente viene scontata completamente).

MediaWorld: i migliori sconti vi attendono

I migliori sconti vi attendono direttamente da MediaWorld, tutti i prezzi più interessanti paiono essere legati ai prodotti di casa Apple, più precisamente gli smartphone di ultima generazione. Tra questi troviamo ad esempio il buonissimo iPhone 12, disponibile all’acquisto a 749 euro, passando poi anche per iPhone 11 a 629 euro, oppure il più costoso iPhone 12 Pro a 1249 euro. Non trascurate, ad ogni modo, nemmeno il piccolo iPhone 12 Mini, il cui prezzo si aggira attorno ai 729 euro.

Per tutti gli altri prodotti, con sistema operativo Android, è possibile affidarsi a Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra e Galaxy S21+, quali i migliori smartphone top di gamma dell’intero 2021. Non perdete altro tempo, scoprire tutte le offerte del volantino Mediaworld, andando subito sulle pagine che abbiamo inserito qui sotto come galleria fotografica (apritele per visualizzarle in alta definizione).