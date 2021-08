Oltre alle offerte di rete fissa tradizionali, Fastweb sta continuando a proporre le sue offerte di connettività wireless per la casa in tecnologia FWA su rete 5G fino a 1 Gbps, denominate NeXXt Casa e NeXXt Casa Light, sottoscrivibili ancora con la promo del primo mese gratuito.

L’operatore propone questo tipo di connettività da Dicembre 2021 grazie alla rete denominata commercialmente UltraFWA, cioè una rete Fixed Wireless Access (FWA) con utilizzo della tecnologia 5G. Scopriamo maggiori dettagli.

Fastweb propone un’offerta super con primo mese gratuito

Per la connettività FWA Fastweb propone una linea solo dati senza limiti, inizialmente attivabile soltanto con l’offerta NeXXt Casa con il modem FASTGate. Dal 17 Maggio 2021, con l’introduzione delle nuove offerte di rete fissa Fastweb denominate NeXXt Casa Light e NeXXt Casa, questa suddivisione è stata applicata anche all’offerta FWA 5G, anche in questo caso con i nuovi dispositivi NeXXt con smart speaker con Alexa integrato.

Tuttavia, come già raccontato, dal 23 Agosto 2021 l’offerta base Fastweb NeXXt Casa Light non include più il modem NeXXt, ma viene nuovamente consegnato il precedente modem FASTGate: questa novità vale anche per chi sottoscrive una linea FWA. Nonostante questo cambiamento all’offerta, Fastweb continua a proporre la promozione con cui si può attivare una delle due offerte con connettività 5G FWA e ottenere il primo mese gratis. La promo è attualmente valida per le sottoscrizioni effettuate entro il 31 Agosto 2021, salvo eventuali cambiamenti.

Dunque, attualmente l’offerta Fastweb NeXXt Casa Light ha un costo di 24,95 euro al mese con navigazione in tecnologia Misto Fibra Radio FWA 5G e internet illimitato fino a 1 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload senza limiti di traffico e include il modem FASTGate in comodato d’uso gratuito. Fastweb NeXXt Casa prevede invece un costo di 27,95 euro al mese e include sia il modem Wi-Fi 6 NeXXt che il Wi-Fi Booster, sempre con navigazione in tecnologia Misto Fibra Radio FWA 5G e internet illimitato fino a 1 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload senza limiti di traffico.