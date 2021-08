Da Expert è stato attivato un volantino assolutamente interessante, i prezzi sono molto più bassi del normale, e riescono a garantire all’utente finale la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità, senza mai costringerlo a spendere cifre troppo elevate.

Fino al 12 settembre è stata attivata una campagna promozionale decisamente interessante, gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione, nel momento in cui si dovesse richiedere la spedizione direttamente presso il proprio domicilio.

Expert: le offerte sono incredibili

Al netto delle tantissime offerte legate al mondo dei televisori, da Expert possiamo comunque trovare un buonissimo quantitativo di sconti altrettanto importanti, mirati direttamente sugli smartphone. Tra questi spiccano chiaramente il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile a 999 euro, passando poi per Motorola Edge 20 Pro a 699 euro, Samsung Galaxy A52s a 399 euro, Motorola Edge 20 a 449 euro, Oppo Find X3 Lite a 389 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A74 a 219 euro, Oppo A53s a 169 euro, Motorola G20, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, realme 8 pro, Xiaomi Redmi Note 10S, Vivo Y70, Xiaomi Redmi 9T, Realme C21, Wiko Y81 e tanti altri ancora.

Le occasioni sono talmente tante da non poterle riassumere nel nostro articolo, per questo motivo raccomandiamo caldamente di aprire quanto prima le pagine che potete trovare elencate qui sotto come galleria fotografica.