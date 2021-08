Esselunga riesce indiscutibilmente a far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale molto allettante ed interessante, con la quale sta convincendo tantissimi utenti all’acquisto.

I prezzi appaiono essere più bassi del normale, il risparmio è quasi assicurato, a patto che si rispettino i requisiti necessari per accedere alla promo. In primis è obbligatorio recarsi personalmente direttamente in negozio per completare l’acquisto, non sarà possibile effettuarli tramite il sito ufficiale; in secondo luogo, le scorte sono estremamente limitate, sebbene il volantino scada effettivamente domani, potrebbero essere terminate le disponibilità nel punto vendita selezionato.

Esselunga: le sorprese non finiscono mai di stupire

Le sorprese da esselunga non finiscono mai di stupire, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e promettono un risparmio quasi senza precedenti, a partire dall’acquisto del Vivo Y11s, uno smartphone appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, oggi disponibile all’acquisto alla cifra finale di soli 119 euro.

La scheda tecnica ne denota le qualità generali, parliamo infatti di un prodotto con una ampissima batteria da ben 5000mAh, la quale garantisce un’autonomia decisamente superiore alla media, impreziosito da 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), 3 sensori fotografici nella parte posteriore, 3GB di RAM, sensore anteriore da 12 megapixel e processore octa-core.

Il modello elencato viene distribuito nella variante no brand, con annessa la garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto.