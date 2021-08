Chi l’avrebbe mai detto che TikTok sarebbe stato un trampolino di lancio per le più importanti piattaforme streaming oggi disponibili. È quanto successo a una famosa tiktoker che, con la sua famiglia, finirà a breve sugli schermi anche in Italia. Infatti tutto è pronto per il grande debutto della star di TikTok Charli D’Amelio su Disney+ nella nuova docuserie evento The D’Amelio Show. Scopriamo insieme tutti i dettagli e, per chi non conoscesse questo mondo, di cosa si tratta.

Disney+: grande debutto per la star di TikTok Charli D’Amelio

L’annuncio tanto atteso è arrivato. Disney+ ha rivelato la data di uscita in Italia di The D’Amelio Show. Si tratta di una docuserie con protagonista un volto ormai noto su TikTok, Charli D’Amelio.

Executive producer di questo titolo sono Aaron Saidman ed Eli Holzman. Mentre la showrunner è Sara Reddy. La serie TV documentario che negli Stati Uniti srà disponibile sulla piattaforma streaming Hulu.

get an unfiltered look at the family behind the following. 🤳 #thedamelioshow premieres september 3, only on @hulu. pic.twitter.com/txZlfiDBy9 — The D'Amelio Show on Hulu (@dameliosonhulu) August 12, 2021

The D’Amelio Show: trama e trailer della docuserie

Si tratta di un nuovo contenuto che sarà disponibile su Disney+ dal 13 ottobre. Racconterà la vita di Charli, una ragazza di 16 anni, diventata famosa su TikTok in pochissimo tempo. Insieme anche sua sorella Dixie che, a 19 anni, si trova in forte ascesa con il suo canale YouTube. Non potevano mancare mamma Heidi e papà Marc che si trovano ad affrontare non solo la crescita di due adolescenti, ma anche il loro enorme successo.

Ecco la sinossi completa di The D’Amelio Show, a breve disponibile sulla piattaforma streaming on demand di Disney+:

“Charli, che a 16 anni è diventata una delle più grandi celebrity con oltre 150 milioni di follower sui diversi social e numero 1 su TikTok in meno di un anno, si ritrova con il mondo che pende letteralmente dalla punta delle sue dita e la necessità di bilanciare fama, famiglia, danza, gestire un crescente impero, farsi nuovi amici a Los Angeles e affrontare i suoi detrattori. Sua sorella Dixie ha 19 anni e sta affrontando una altrettanto rapidissima ascesa che l’ha già portata ad avere un totale di 78 milioni di follower con uno dei canali YouTube con la crescita più veloce, e ad essere tra i primi dieci creator più seguiti su TikTok. Dixie sta ora percorrendo una carriera musicale a Los Angeles. Per mamma Heidi e papà Marc, crescere due adolescenti era già abbastanza difficile prima di aggiungere anche un trasloco dall’altra parte del paese per sostenere i sogni delle loro figlie e mantenere la famiglia unita. E mentre cercano di adattarsi alla vita a Hollywood i due genitori cercano di proteggere le due ragazze dal lato oscuro della popolarità“.

Se in Italia abbiamo come star di TikTok Khaby Lame che ironizza in modo simpatico su dei video demenziali, in America c’è la ballerina Charli. Per saperne di più sulla sua vita e sul programma ecco il trailer ufficiale di The D’Amelio Show disponibile a breve negli Stati Uniti sulla piattaforma di streaming on demand Hulu. Dal 13 ottobre anche su Disney+ per tutti gli abbonati.