Gli sconti attivati da Comet sono veramente incredibili, e possono spingere l’utente ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, grazie alla presenza di prezzi sempre più bassi, applicati anche su modelli di ultima generazione.

Perfettamente in linea con le campagne precedenti, anche in questo caso gli acquisti possono essere completati praticamente dove si vuole in Italia, senza differenze o limitazioni regionali di alcun tipo. Tutti i prezzi sono disponibili anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Comet: le sorprese non finiscono mai

Le sorprese da comet non finiscono davvero mai di stupire, all’interno del volantino possiamo trovare la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il miglior dispositivo dell’azienda del 2021, al prezzo finale di 1049 euro, sempre sbrandizzato e con garanzia di 24 mesi.

Molto allettante anche la proposta relativa all’Oppo find X3 Lite, il meno costoso della nuova gamma Oppo Find X3, acquistabile a meno di 400 euro, e dotato complessivamente di discrete prestazioni generali. Non mancano poi altre alternative, sempre ugualmente interessanti, quali sono Galaxy A52, Motorola E7 Power, Galaxy A42 o Oppo A94, tutti disponibili entro la cifra appena indicata.

Per conoscere in maniera più approfondita la campagna, ricordatevi di aprire le singole pagine che potete trovare nell’articolo, avrete l’occasione di scoprire in esclusiva i prezzi più bassi in assoluto.