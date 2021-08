Gli sconti attivati da Carrefour fino al 5 settembre 2021, puntano a distruggere letteralmente le dirette concorrenti del mercato nazionale, riuscendo a garantire al consumatore finale un risparmio unico nel proprio genere.

Il SottoCosto di Carrefour asseconda fortemente le richieste dei tantissimi consumatori che, al giorno d’oggi almeno, vorrebbero ricorrere all’acquisto di nuovi dispositivi portatili, o di tecnologia generale. Data la natura della campagna, è bene ricordare che le compravendite sono effettuabili ovunque, ma con scorte decisamente limitate, ben inferiori alle possibili richieste dell’utenza.

Carrefour: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più interessanti del volantino Carrefour toccano un ex top di gamma, quale è appunto l’Apple iPhone 11, uno smartphone unico nel proprio genere, impreziosito da specifiche tecniche ancora perfettamente all’altezza della situazione, e disponibile all’acquisto ad una cifra finale che non supera i 599 euro.

Tutti gli utenti che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, e sopratutto vorranno spendere non più di 400 euro, potranno fare affidamento su Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Motorola E7i Power, Samsung Galaxy A32 o anche Oppo A94. Ogni modello elencato viene distribuito con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è ovviamente in versione no brand, ovvero con aggiornamenti perfettamente rilasciati dal produttore, non da uno degli operatori telefonici.

Per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale di Carrefour, raccomandiamo la visione delle pagine sottostanti, le quali presentano tutte le principali offerte del volantino stesso.