Nuovi sconti a disposizione di tutti gli utenti da Unieuro, i prezzi appaiono essere molto più bassi del normale, ed inducono il consumatore ad un risparmio notevole, anche sull’acquisto di veri e propri top di gamma.

Tutte le soluzioni che descriveremo nel nostro articolo, sono da considerarsi valide ovunque sul territorio nostrano, senza differenze o limitazioni particolari. Gli acquisti sono anche effettuabili tramite l’e-commerce aziendale, con spedizione presso il domicilio completamente gratuita, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: tutti i migliori sconti

Gli sconti disponibili da Unieuro sono quasi unici nel proprio genere, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su dispositivi Apple, riuscendo nel contempo a garantirsi un risparmio superiore alle aspettative. I prezzi più interessanti sono direttamente applicati a iPhone 12 Pro, disponibile a 1099 euro, come anche su iPhone 11, il vecchio modello dell’anno appena passato, la cui cifra attuale di acquisto si aggira attorno ai 659 euro (naturalmente per la variante no brand).

Altrettanto allettante è la promozione che prevede la possibilità di ricevere un rimborso del valore massimo di 350 euro, per la rottamazione di un vecchio notebook, al netto dell’acquisto di un nuovo modello da almeno 449 euro (inclusi anche i MacBook). Da notare solamente che la cifra indicata non sarà fissa, ma corrisponderà ad un massimo vero e proprio, raggiungibile solo in determinate e specifiche condizioni.

Tutti i dettagli del volantino Unieuro risultano essere disponibili nel nostro articolo, come galleria fotografica.