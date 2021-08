Lo Sconto IVA fa capolino all’interno dell’ultimo volantino trony, promettendo un risparmio quasi unico nel proprio genere, ed allo stesso tempo garantire la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di riduzioni applicate sui migliori prodotti.

La campagna promozionale, a differenza di quanto accaduto in passato, risulta essere disponibile sull’intero territorio nazionale, in altre parole sarà possibile recarsi in un qualsiasi negozio per completare l’acquisto desiderato, ma non sul sito ufficiale. La data di scadenza è fissata al 15 settembre 2021, le scorte non dovrebbero essere un problema.

Trony riserva tanti sconti a tutti: ecco i migliori prezzi

Il volantino Trony punta a non porre limiti all’utente, interessato ad acquistare un qualsiasi prodotto di tecnologia generale, grazie al suo essere “Sconto IVA”, si ha la certezza di ricevere una riduzione fissa, indipendentemente dal modello o dalla categoria merceologica effettivamente selezionata. Da notare che non parliamo di rimborsi o di buoni sconto da utilizzare successivamente, ma proprio di una riduzione applicata immediatamente sullo scontrino stesso.

Esattamente in linea con le altre promozioni viste in passato, anche in questo caso lo sconto applicato corrisponderà esattamente al 18,03% del valore originario di listino. Il motivo risiede in un tecnicismo corretto, infatti l’IVA non viene applicata alla cifra che noi vediamo sul cartellino; quest’ultimo è difatti composto da listino + IVA applicata sullo stesso, la quale, una volta rimossa, sarà in percentuale inferiore rispetto al 22%.

Se volete sfogliare il volantino Trony, dovete collegarvi a questo link.