Una nuova pericolosa sfida si sta diffondendo tra gli utenti del noto social network TikTok. I medici gridano un appello: “Smettetela!“. Una sfida davvero estrema che, stando al nome, all’apparenza non sembrerebbe così grave e potenzialmente dannosa per la salute. La chiamano Milk Create Challenge, in Italia la Sfida del latte, e secondo gli esperti è “peggio che cadere da una scala“. Scopriamo insieme tutti i dettagli, con la raccomandazione di non provarla a casa.

TikTok: la nuova challenge virale del latte è davvero pericolosa

Una nuova sfida è diventata virale in pochissimi giorni soprattutto negli Stati Uniti. È denominata Milk Create Challenge e si esegue camminando in equilibrio lungo una piramide di cassette di latte vuote. Prontamente TikTok si è adoperato per rimuovere qualsiasi video riprendesse questa pratica pericolosa dagli account che li avevano pubblicati.

Pug from 12 O’Clock Boys & Charm City Kings was last to go before it got shut down: pic.twitter.com/ws37hHQn44 — Justin Fenton (@justin_fenton) August 23, 2021

Come si può notare dal video qui sopra riportato, non ci viene difficile credere che sono tante le persone finite in ospedale a causa della rovinosa caduta durante la sua esecuzione. A descrivere quanto le conseguenze di questa challenge su TikTok possano essere pericolose è l’ortopedico del Mount Sinai Hospital di New York, il dottor Shawn Anthony che al Washington Post ha dichiarato:

“È molto difficile rialzarsi dopo le cadute che ho visto in questi video. Peggio che cadere da una scala“.

A questa dichiarazione si è aggiunta quella dottor Henry Schuitema che, dal Jefferson Healt del New Jersey, ha detto:

“Tante di queste lesioni sono prevenibili semplicemente con un po’ di intelligenza. Sembra qualcosa di divertente, ma la gente reale si ferisce davvero“.

Ovviamente TikTok non ha tardato a pubblicare una nota ufficiale. L’azienda ha ricordato come la sua politica social “proibisca contenuti che promuovono o glorificano atti pericolosi“. Ciò nonostante i video di questa pericolosa challenge non si sono attenuati e sembra che gli utenti non abbiano capito la pericolosità di questa azione.

Dovrebbe far riflettere il tweet del Dipartimento di Sanità della città di Baltimore: “Con l’aumento dei ricoveri per Covid-19 in tutto il paese, per favore controlla con il tuo ospedale locale per vedere se hanno un letto disponibile per te, prima di tentare la #milkcratechallenge“.

With COVID-19 hospitalizations rising around the country, please check with your local hospital to see if they have a bed available for you, before attempting the #milkcratechallenge. 🤕🏥 https://t.co/wsVliFp5bg — B'more City Health (@BMore_Healthy) August 23, 2021

Concludiamo con una bella iniziativa della Regione Lombardia che, al contrario delle challenge pericolose ha deciso di usare il social per uno scopo nobile. Si tratta della campagna pro vaccinazioni TikTok volta ai giovanissimi per sensibilizzarli a proteggersi contro il Covid-19.