L’operatore virtuale NTmobile ha prorogato in queste ore le sue offerte tariffarie denominate Summer 21 e You & Me, che adesso, salvo ulteriori cambiamenti, possono essere sottoscritte entro il 30 Settembre 2021, con prezzi che partono da 5,99 euro al mese.

L’offerta Summer 21 è disponibile sia per nuovi che per già clienti dell’operatore virtuale sotto rete Vodafone, mentre You & Me può essere attivata soltanto dai nuovi clienti. In entrambi i casi, i nuovi clienti possono scegliere di effettuare la portabilità oppure attivare un nuovo numero. Ecco tutti i dettagli.

NT Mobile proroga le proprie offerte

Summer 21 si compone di un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al prezzo di 5,99 euro al mese. You & Me prevede ogni mese un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese.

Coloro che attivano You & Me ricevono in regalo anche una seconda SIM con la stessa offerta, ma con costo di attivazione e primo mese inclusi. Insieme a queste due offerte, il 1° Luglio 2021 è stata lanciata da NTmobile anche la Special 120, ancora disponibile fino a nuova comunicazione, salvo cambiamenti. Special 120 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 120 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al prezzo di 9,99 euro al mese. In Roaming UE la soglia dati massima è di 6 Giga al mese.

Il traffico dati incluso si consuma a scatti anticipati di 1MB e il quantitativo non utilizzato al termine del mese non può essere cumulato con quello del periodo seguente. Nel caso si esauriscano tutti i Giga inclusi con le offerte NTmobile, la navigazione viene invece bloccata. Tuttavia, contattando il servizio clienti è possibile richiedere di continuare a usufruire della rete con tariffazione a consumo. Per quanto riguarda i minuti illimitati, questi devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza e conformemente agli articoli 10 e 11 delle condizioni generali di contratto e norme d’uso della SIM.