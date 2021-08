Netflix si prepara a vivere un autunno ad alta intensità con le sue oramai grandi esclusive, pronte ad intrattenere il pubblico di mezzo mondo. L’attesa più alta per la piattaforma streaming per il prossimo autunno è senza dubbio La casa di carta. Il titolo spagnolo uscirà per la sua quinta stagione in doppia data, il 3 Settembre la prima parte e la seconda parte a Dicembre.

Gli appassionati che non vogliono perdersi la La casa di Carta su Netflix possono ora beneficiare di due offerte.

Netflix, la stagione autunnale e le migliori offerte

La prima grande promozione legata alla piattaforma streaming è quella messa in campo da TIM. Il provider italiano ha rilanciato la sua offerta per la tv online ed ora consente ai clienti di accedere a tutto il pacchetto di Netflix al semplice costo di 12,99 euro. Nel prezzo sono inclusi anche film e serie tv da TIMvision ed il decoder TIMvision Box a costo zero.

L’altra promozione è invece di un ulteriore partner di Netflix, ovvero Sky. I clienti della tv satellitare potranno scegliere il Intrattenimento Plus. Il pacchetto in questione ha un costo di 9,99 euro oltre al tradizionale canone di abbonamento e garantisce libero accesso ai titoli di Netflix.

Sempre per Netflix, poi, da non sottovalutare la via delle VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) daaccesso a cataloghi più vasti.NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.