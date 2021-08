Fra solo un giorno arriverà finalmente il mese di settembre 2021 e con esso la nota piattaforma di streaming Netflix si arricchirà di tanti nuovi titoli comprendenti film, serie TV e anime. Tra questi, spiccheranno senza ombra di dubbio la nuova stagione di La Casa di Carta e l’ultima stagione di Lucifer.

Ecco i nuovi titoli in uscita sulla piattaforma di Netflix a settembre 2021

La nota piattaforma di streaming continua ad aggiornare e ad arricchire il suo catalogo di contenuti multimediali. Il mese di settembre 2021, come già accennato, vedrà arrivare in particolare numerose serie tv super attese dai fan, come la Casa di Carta e Lucifer.

Film

1 settembre: PICCOLE DONNE (1994), LA MOGLIE DEL FATTORE, MANGIA PREGA AMA, L’ORDINE NATURALE DEI SOGNI, U.S. MARSHALS – CACCIA SENZA TREGUA, PASSPORT TO PIMLICO, MINACCIA ATOMICA, SITTING IN LIMBO, LE COMPLEXE DU KANGOUROU, ASTERIX ALLE OLIMPIADI,JUMP

3 settembre: WORLD INVASION, BUNDY E IL KILLER DEL GREEN RIVER PENTAGRAM

8 settembre: BLACK MIC MAC 2

10 settembre: SONIC – IL FILM

12 settembre: POKEMON DETECTIVE PIKACHU

14 settembre: LA RIVALSA DI UNA MADRE – BREAKING IN

15 settembre: AMICHE DI SANGUE, MIGLIORI NEMICI, A TOUCH OF LOVE, CAIRO ROAD, 4 IN LEGGE, ACCADDE A BERLINO

19 settembre: GODZILLA II – KING OF THE MONSTERS

26 settembre: SHAUN, VITA DA PECORA: FARMAGEDDON – IL FILM

Film originali Netflix

2 settembre: AFTERLIFE OF THE PARTY

8 settembre: VINTERVIKEN

10 settembre: KATE, IL DRAGO ARGENTATO, PREY

15 settembre: NIGHTBOOKS – RACCONTI DI PAURA

17 settembre: ANKAHI KAHANIYA – STORIE NON DETTE, BAC NORD

22 settembre: CONFESSIONI DI UNA RAGAZZA INVISIBILE, INTRUSION

24 settembre: IL NIDO DELLO STORNO

29 settembre: NO ONE GETS OUT ALIVE, ERAVAMO CANZONI

Serie TV

1 settembre: CHICAGO MED, Stagione 1, CHICAGO FIRE, Stagione 1, TRAPPED, Stagioni 1 – 2

20 settembre: SUPERSTORE, Stagione 1

Serie TV Originali

3 settembre: LA CASA DI CARTA, Stagione 5 Parte 1, DIVE CLUB – UN TUFFO NEL MISTERO, Stagione 1

7 settembre: ON THE VERGE – AL LIMITE, Stagione 1

8 settembre: INTO THE NIGHT, Stagione 2

10 settembre: LUCIFER, Stagione 6

17 settembre: SEX EDUCATION, Stagione 3, SQUID GAME, Stagione 1

22 settembre: DEAR WHITE PEOPLE, Stagione 4, JAGUAR, Stagione 1

23 settembre: POSE, Stagione 3

24 settembre: MIDNIGHT MASS, Miniserie, BLOOD & WATER, Stagione 2, RAPINATORI – LA SERIE, Stagione 1

30 settembre: LOVE 101, Stagione 2, LUNA PARK, Stagione 1

Documentari

1 settembre: TURNING POINT – L’11 SETTEMBRE E LA GUERRA AL TERRORISMO, Stagione 1, LA STORIA DEL CARRO ARMATO NELLE GUERRE MONDIALI, Stagione 1

6 settembre: COUNTDOWN: INSPIRATION4 MISSION TO SPACE, Miniserie episodi a cadenza settimanale

7 settembre: UNTOLD: FISH VS FEDERER

9 settembre: BLOOD BROTHERS: MALCOLM X & MUHAMMAD ALI, LE DONNE E L’ASSASSINO

13 settembre: CRIME STORIES: DETECTIVE IN INDIA, Stagione 1

15 settembre: SCHUMACHER

16 settembre: I MIEI EROI ERANO I COWBOY

17 settembre: A BOLU, ALGANESH, IL GENIO DELLE DONNE IN VATICANO

24 settembre: VENDETTA: GUERRA NELL’ANTIMAFIA, Stagione 1

Anime

1 settembre: KUROKO’S BASKETBALL, Stagione 3, BLOOD BLOCKADE BATTLEFRONT, Stagione 2

2 settembre: Q-FORCE, Stagione 1, PJ MASKS – SUPERPIGIAMINI, Stagione 3

3 settembre: SHARKDOG – LO SQUALO-CANE, Stagione 1

7 settembre: KID COSMIC, Stagione 2, GLI OCTONAUTI: IN MISSIONE SULLA TERRA, Stagione 1

16 settembre: HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE, Stagione 1

17 settembre: CHICAGO PARTY AUNT, Stagione 1

21 settembre: GO! GO! CORY CARSON: CHRISSY PASSA AL VOLANTE

24 settembre: MY LITTLE PONY – UNA NUOVA GENERAZIONE

28 settembre: ADA LA SCIENZIATA, Stagione 1

