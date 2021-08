Monete Rare: prestate attenzione, le monete da 1 euro possono rendervi ricchi (o quasi)

Il mondo della numismatica (studio scientifico delle monete) è talmente vasto da riuscire a nascondere delle monete tremendamente preziose. Stiamo parlando quindi di tutto ciò che ha a che fare con il collezionismo, raccolta invece di monete rare come espressione artistica o per il loro valore storico. Tale fenomeno risale all’antichità ed era considerato l'”hobby dei re”. La tradizione accredita a Petrarca la nascita del collezionismo di monete moderno. Fatto sta che da secoli i collezionisti più sfegatati sono disposti a pagare cifre impossibili pur di ottenere il pezzo più raro e speciale.

Ovviamente molte monete rare provengono da luoghi di tutto il mondo. A tal proposito è sempre bene tenere il livello di attenzione alto, soprattutto quando si ha la sensazione di non aver mai visto quel modello nello specifico. Inutile dire di conservarle tutte per aumentare le probabilità di diventare ricchi (o quasi) in un solo colpo. Quali sono però le monete rare che più valgono? Qui di seguito vi riportiamo la lista completa delle medaglie da 1 euro più ricercate.

Monete rare: l’elenco delle monete più costose

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune de

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune de l 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

Monete rare e dove trovarle