Per tutta l’estate Iliad è stata al centro del mercato di telefonia mobile, grazie alla sua offerta Giga 120. I clienti che hanno acquistato questa ricaricabile hanno ricevuto consumi senza limiti, SMS verso tutti e 120 Giga per internet ad un costo unico e basso di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, a quando un possibile addio alle reti 3G

La promozione Giga 120 di Iliad non è soltanto vantaggiosa per le sue soglie di consumo e per i prezzi da ribasso, ma anche per la presenza dell’opzione 5G. Anche il gestore francese, così come Vodafone e TIM, garantisce ad alcuni abbonati la possibilità di navigare in internet con le reti di alta velocità. Per ora la copertura 5G di Iliad è estesa a poche città ma entro il 2022 la tecnologia sarà disponibile in larga parte del territorio.

Gli investimenti dedicati al 5G di Iliad porteranno però verosimilmente ad una serie di ulteriori cambiamenti rispetto agli attuali standard. Ad esempio, anche Iliad sta pensando di far partire un processo di dismissione per le linee 3G.

Il provider francese, in questo senso sarebbe in linea con le attuali direzioni di TIM e di Vodafone che già hanno rinunciato a parte delle loro reti 3G proprio per spostare gli investimenti strutturali sul 5G.

Se Iliad dirà addio al 3G nel futuro, non sono ancora certi i tempi. La questione non sarà certamente immediata. Almeno sino a quando il gestore non avrà raggiunto la copertura omogenea del territorio, il 3G resterà protagonista. Ulteriori sviluppi potrebbero arrivare nel 2022.