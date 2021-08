Il volantino Esselunga cambia letteralmente le carte in tavola, proponendo al consumatore finale la possibilità di accedere ad un’ottima offerta tech, la quale propone in cambio un risparmio notevole sull’acquisto di uno smartphone di fascia bassa.

Data la natura della campagna promozionale, vogliamo comunque ricordare che le scorte effettivamente disponibili in negozio sono estremamente limitate, e sopratutto non vengono rifornite in corso d’opera. Gli acquisti, inoltre, non potranno essere completati sul sito ufficiale o da altre parti in Italia; il volantino risulta essere attivo fino al 1 settembre 2021.

Esselunga: promozioni e prezzi sempre più bassi

Il volantino Esselunga focalizza interamente la propria attenzione sul Vivo Y11s, uno smartphone che porta l’utente a poter risparmiare molto più del previsto, data la spesa attuale di soli 119 euro, per la variante completamente sbrandizzata e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Dalla scheda tecnica, l’unico dato che spicca riguarda la batteria, un componente da ben 5000mAh, il quale garantire un’autonomia decisamente superiore alle aspettative, rendendolo a tutti gli effetti un battery phone. Non mancano poi processore octa-core, 32GB di memoria interna, 3GB di RAM, 3 sensori fotografici presenti nella parte posteriore, un componente anteriore da 12 megapixel e tante altre specifiche.

Nel caso in cui vogliate approfondire la conoscenza del prodotto, prima di decidere se fosse il caso di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, consigliamo di aprire quanto prima il link diretto al sito ufficiale, tramite il quale si scoprirà anche la scheda tecnica.