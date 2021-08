Il volantino Bennet nasconde innumerevoli sorprese molto interessanti, tutti i consumatori possono avvicinarsi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con prezzi sempre più bassi e ridotti, almeno rispetto al listino originario.

Gli acquisti, esattamente in linea con le campagne precedenti, sono effettuabili solamente in negozio, non risulta essere, almeno al momento, possibile raggiungere i medesimi prezzi tramite il sito ufficiale dell’azienda, o altro tipo di location. I singoli prodotti sono in vendita fino al 31 agosto 2021, nelle sole varianti sbrandizzate e con annessa la garanzia della durata di 24 mesi.

Bennet: il volantino con le migliori offerte

Spendere poco da Bennet potrebbe essere davvero più semplice di quanto avreste mai pensato, infatti è possibile acquistare lo smartphone Apple iPhone 11, pagandolo solamente 599 euro. Non è il modello più recente in assoluto, difatti è stato “rimpiazzato” dall’iPhone 12, ma resta ancora una validissima alternativa nella fascia medio-alta per praticamente tutti gli utenti in Italia.

L’altra proposta racchiusa all’interno del volantino corrente è rappresentata dal Samsung Galaxy A32 5G, questi è uno smartphone legato alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ma comunque più che ottimo per la qualità e le prestazioni offerte, in rapporto con la cifra finale di soli 249 euro.

Il volantino Bennet si espande anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti ed allettanti, per questo motivo vi invitiamo ad aprire le pagine sottostanti, scoprirete ogni singola promozione pensata per voi ed attivata in ogni singolo negozio in Italia.