Le offerte del volantino Unieuro cercano di accontentare tutti gli utenti, anche i più esigenti, pronti a spendere cifre importanti sull’acquisto di nuovi smartphone, o prodotti di tecnologia generale, quindi elettrodomestici, tablet, notebook e similari.

La campagna promozionale disponibile in questo periodo, risulta essere attiva ovunque in Italia, quindi sarà possibile effettuare gli acquisti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure affidandosi all’e-commerce aziendale, per il quale è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettiva.

Unieuro: tutte le migliori offerte

Unieuro cerca disperatamente di far felici la maggior parte dei propri utenti, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale; al suo interno si trovano offerte mirate su tantissimi smartphone, tra cui i modelli di casa Apple. Osservandoli da vicino notiamo infatti la possibilità di mettere le mani su iPhone 12 Pro, il cui prezzo si aggira attorno ai 1099 euro, per scendere poi verso il più economico iPhone 11, disponibile all’acquisto a soli 659 euro.

Nell’eventualità in cui foste alla ricerca di una soluzione completamente differente, non trascurate la cosiddetta Back To School, tutti coloro che acquisteranno un notebook da almeno 449 euro, restituendo un vecchio modello, avranno diritto a ricevere un rimborso del valore massimo di 350 euro. Attenzione però, non parliamo di uno sconto immediato, ma di una restituzione tramite bonifico bancario, direttamente sul proprio conto corrente.

