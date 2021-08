Twitter Spaces, la sezione dedicata alle conversazioni vocali introdotta dalla piattaforma per fronteggiare l’ascesa di Clubhouse, sta per essere aggiornata. Il colosso ha già reso disponibile per alcuni utenti la nuova funzionalità Ticketed Spaces. Adesso quasi tutti gli iscritti potranno guadagnare tramite la condivisione di contenuti audio.

Twitter Ticketed Spaces: per alcuni utenti sono già disponibili le stanze a pagamento per gli audio!

La funzionalità sarà disponibile soltanto per alcuni utenti possessori di iPhone al momento. Twitter sta testando la novità con l’intenzione di estenderne l’utilizzo a tutti gli iscritti nel corso delle prossime settimane.

A breve, dunque, tutti gli utenti avranno la possibilità di sfruttare Twitter Spaces e usufruire di contenuti aggiuntivi a pagamento tramite l’acquisto di un Ticketed Spaces, il cui costo sarà stabilito dal creatore della stanza, che indicherà inoltre il numero totale di partecipanti. Gli utenti potranno accedere alla conversazione basata sullo scambio di messaggi vocali soltanto dopo aver acquistato un biglietto.

Gli utenti selezionati da Twitter che avranno la possibilità di testate Ticketed Spaces potranno ricevere un guadagno del 97% ma, non appena la funzionalità sarà estesa alla totalità degli iscritti, l’importo subirà delle modifiche. Twitter ha già annunciato nei mesi scorsi che preleverà il 20% del guadagno complessivo di tutti gli utenti che riusciranno a raggiungere un compenso superiore ai 50.000 dollari.

L’iniziativa darà modo agli iscritti di ottenere un guadagno economico attraverso i loro contenuti e alla stessa piattaforma di sfidare Clubhouse, il cui successo, dopo una prima fase particolarmente intensa, sembra essere quasi giunto al capolinea.