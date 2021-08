Il volantino del mese di Settembre lanciato da Trony, affonda interamente le proprie radici nel cosiddetto Sconto IVA, ovvero nella possibilità di ricevere uno sconto fisso applicato direttamente su qualsiasi acquisto effettuato, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere da Trony, in questo caso i prezzi sono validi universalmente sul territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio, senza distinzioni o limitazioni, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema, anche se come al solito si consiglia una rapida decisione.

Trony: le occasioni sono dietro l’angolo

Il meccanismo che regola interamente la campagna promozionale, già lo avevamo apprezzato in passato, consiste proprio nell’applicare uno sconto fisso, indipendentemente dalla cifra spesa, con riduzione immediata sullo scontrino. Non si tratta di un rimborso postumo, né di buoni sconto da spendere successivamente, ma proprio del cosiddetto “Sconto IVA”.

A differenza di quanto potreste pensare, come al solito del resto, la riduzione non corrisponderà al valore effettivo dell’IVA, ma tecnicamente al 18,03% del prezzo che vedete indicato sul cartellino. Il motivo risiede in un calcolo corretto, infatti l’imposta viene applicata ad una cifra inferiore a quella che noi paghiamo effettivamente; quest’ultima è difatti composta da listino + IVA applicata sullo stesso, di conseguenza rimuovendo l’IVA, lo sconto che fruiremo sarà proporzionalmente inferiore.

