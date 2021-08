Il Pixel 5a è stato finalmente presentato come nuovo smartphone di fascia media di Google. In gran parte è molto simile al Pixel 4a 5G, almeno dall’esterno. Viene fornito con connettività 5G, è alimentato dallo Snapdragon 765G proprio come il Pixel 4a 5G e il Pixel 5. Infine, dispone di 6 GB di RAM e un pannello a 60Hz.

Il Pixel 5a è stato ridotto in brandelli per analizzarne le componenti e abbiamo cattive notizie per i fan della riparabilità. Lo smontaggio è disponibile sul canale YouTube PBKreviews. Possiamo notare che alcuni problemi di riparazione sono migliorati. Finché ciò che devi sostituire è lo schermo, non dovresti riscontrare molti problemi. Tuttavia, se devi sostituire qualsiasi altro componente, preparati a gestire molta colla e molte viti. Le linguette per rimuovere la batteria sono apparentemente inutili. C’è molto metallo, molta plastica e molti cavi a nastro che possono rendere difficile la riparazione per i deboli di cuore.

I dispositivi Pixel sono sempre stati notoriamente complicati da riparare e, fino al lancio del Pixel 5, era ancora così. Vedere il Pixel 5a smontato in un video conferma che, sebbene siano state apportate modifiche, è ancora uno smartphone piuttosto complicato da aprire. Anche se potremmo notare a qualcosa di leggermente più semplice con cui lavorare rispetto ai precedenti Pixel (e simile a quello che abbiamo visto con Pixel 5), questo è ancora un dispositivo difficile da aprire e smontare se è necessario modificare qualsiasi componente interna.