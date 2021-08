Kena Mobile, operatore virtuale e secondo brand di TIM, sta continuando a proporre anche a fine Agosto 2021, salvo eventuali cambiamenti, le sue principali offerte standard disponibili sia nei negozi che online, con cui si possono ottenere minuti, SMS e fino a 100 Giga a partire da 7,99 euro al mese.

In dettaglio, l’attuale portafoglio offerte di Kena Mobile, disponibile fino a nuova comunicazione, è composto da Kena 7,99 Flash, Kena 7,99 Nuovi Numeri, Kena 9,99 e Kena 12,99, mentre solo nei negozi ci sono anche Kena 9,99 Retail e Kena 9,99 100 SMS.

Kena Mobile: continuano ad essere attivabile le offerte dell’operatore

Kena 7,99 Flash prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità 4G fino a 30 Mbps in download e in upload, il tutto al costo di 7,99 euro al mese. Il contributo di attivazione e il costo per la nuova SIM ricaricabile sono entrambi gratuiti. Kena 7,99 Nuovi Numeri include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati con velocità 4G fino a 30 Mbps in download e in upload, il tutto al costo di 7,99 euro al mese. Questa promo è sottoscrivibile soltanto attivando una nuova numerazione Kena Mobile, ed è necessario sostenere un contributo di attivazione pari a 4,99 euro una tantum, mentre il costo della SIM è gratuito.

Kena 9,99 offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati con velocità 4G fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload al costo di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione e della SIM è gratuito. Kena 9,99 Retail prevede gli stessi bundle di minuti, SMS e Giga e lo stesso costo mensile, ma rispetto alla Kena 9,99 standard non è attivabile se si proviene da Lycamobile.

Infine, fra le offerte disponibili sia nei negozi che online c’è anche Kena 12,99, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità 4G fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload al costo di 12,99 euro al mese. Il costo di attivazione e della SIM è gratuito. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli riguardo l’attivazione.