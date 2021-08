Il corrente volantino Euronics prova a strappare i clienti a Mediaworld, promettendo un risparmio assolutamente notevole sull’acquisto di innumerevoli smartphone di fascia alta, ma anche su prodotto appartenenti alla tecnologia generale.

La limitazione più grande della campagna promozionale corrente, consiste più che altro nella possibilità di acquisto solo ed esclusivamente nei negozi di proprietà del socio La Via Lattea, non sarà in nessun modo possibile affidarsi ad altre location o comunque al sito ufficiale dell’azienda. Tutti i prodotti sono sempre commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime aree.

Euronics: le offerte hanno prezzi mai visti prima

I prodotti in promozione da euronics sono davvero moltissimi, e sopratutto sono molto vari tra di loro, i top di gamma mobile racchiusi all’interno della campagna toccano i due modelli più richiesti e desiderati, quali sono Samsung Galaxy S21, il cui prezzo si aggira attorno ai 779 euro, e Galaxy S21+, ufficialmente in vendita a 929 euro.

Nel momento in cui si volesse invece acquistare uno smartphone da meno di 400 euro, il consiglio è di puntare dritti verso l’Oppo Find X3 Lite, la più valida alternativa del momento, disponibile a 389 euro, ed intriso di specifiche tecniche anche di fascia superiore. Riducendo ancora le aspettative, l’occhio cade infine su TCL 20SE, Oppo A94, oppo A54, Realme C21 o Realme 8, tutti comunque in vendita ad una cifra non troppo elevata.

