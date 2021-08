Il volantino Comet raccoglie al proprio interno alcune delle migliori offerte del periodo corrente, garantendo al consumatore un risparmio decisamente superiore alle aspettative, anche applicato sui prodotti effettivamente più in voga del momento.

La campagna promozionale, a differenza di quanto si potrebbe pensare, risulta essere attiva ovunque in Italia, come anche sul sito ufficiale. In questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, ma solo al superamento dei 49 euro di spesa effettiva, ed indipendentemente dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Comet: questi sconti sono da non perdere

I prodotti in promozione da Comet toccano anche la fascia alta della telefonia mobile, in particolare il modello più interessante risulta essere il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, uno smartphone richiestissimo e desiderato dalla popolazione, ma sempre ritenuto fin troppo caro. Oggi, nella variante no brand e con garanzia di 24 mesi, può essere acquistato a 1049 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte legate a soluzioni decisamente più economiche, restando ad esempio entro i 400 euro di spesa, sarà possibile pensare di mettere le mani direttamente su Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Motorola E7 Power, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A42 o similari.

Indipendentemente dal modello che andrete ad acquistare, ricordatevi che sono tutti disponibili nella variante completamente sbrandizzata, con annessa la garanzia della durata complessiva di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata direttamente nelle medesime location d’acquisto (ma copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni causati dagli utenti).