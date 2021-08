Il nuovo volantino bennet nasconde al proprio interno sconti davvero mai visti prima d’ora, i prezzi appaiono essere decisamente più bassi del normale, garantendo nel contempo un risparmio inaspettato ed apprezzato.

Tutte le offerte del volantino Bennet che andremo a descrivere nel nostro articolo, lo ricordiamo, risultano essere disponibili solamente nei punti vendita fisici sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto esclusive, non sul sito ufficiale dell’azienda. La validità della campagna è fissata al 31 agosto 2021.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo canale Telegram ufficiale, correte ad iscrivervi subito a questo link.

Bennet: queste occasioni sono inarrivabili

Il risparmio è di casa direttamente da Bennet, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti sempre più scontati, anche appartenenti alla fascia alta della telefonia mobile. Tra questi troviamo chiaramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone veramente molto interessante, impreziosito da specifiche quasi superiori ai diretti concorrenti, in vendita ad un prezzo finale di ben 599 euro.

Nel momento in cui, invece, si volesse acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, e si fosse alla ricerca di una soluzione ancora più economico, l’occhio cade direttamente sul Samsung Galaxy A32 5G, validissima alternativa a disposizione a 249 euro, con prestazioni più che adeguate per la spesa effettuata.

Il volantino Bennet non si ferma qui, nel caso in cui vogliate conoscerlo da vicino, raccomandiamo la lettura delle pagine sottostanti, ricordando comunque che i singoli prodotti sono tutti commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e sono disponibili in versione completamente sbrandizzata (quindi con aggiornamenti dal produttore).