Se ti sei mai chiesto perche’ la tua connessione 4G sia lenta o affronti dei problemi di connessione ogni volta che tenti da usarla sul tuo dispositivo, dovresti sapere che non e’ sempre colpa degli operatori telefonici.

Infatti, le aziende che trasmettono i dati come Vodafone, WindTre, Tim, si appoggiano alle torri radio 4G messe a disposizione sul territorio, ma vediamo meglio come risolvere in caso di disservizio:

Il 4G richiede i seguenti 3 componenti chiave per funzionare

Scheda SIM abilitata : se stai utilizzando una vecchia scheda SIM, potresti dover chiedere al tuo fornitore di servizi di configurarti una nuova scheda SIM abilitata per il 4G. A seconda della società del fornitore, possono o meno addebitarti questo costo.

Telefono con tecnologia LTE : non TUTTI i telefoni funzionano su rete 4G. Se non sei sicuro che il tuo dispositivo mobile sia abilitato a questo tipo di rete, controlla prima le specifiche del tuo smartphone.

Piano dati mobile abilitato: Dovrai contattare il tuo fornitore di servizi su questo. Le SIM possono essere attivate con tariffe differenti, controllare prima che questo tipo di rete sia incluso nella tua promo. Se il tuo dispositivo continua a non connettersi, dovresti provare altre soluzioni.

Abilita le impostazioni 4G (LTE) sul dispositivo

Ecco quindi come attivare il 4G (LTE) con alcuni dei dispositivi più popolari:

iPhone : Impostazioni, Dati mobili (rete cellulare), Abilita 4G, Voce e dati;

: Impostazioni, Dati mobili (rete cellulare), Abilita 4G, Voce e dati; Samsung : Impostazioni, Connessioni, Reti mobili, Modalità rete, Seleziona “LTE/WCDMA/GSM”;

Huawei: Impostazioni, Altro, Rete mobile, Tipo di rete preferito, Seleziona “4G/3G/2G”;

LG : Impostazioni, Scheda Reti, Tethering e reti, Reti mobili, Modalità rete, seleziona "GSM/WCDMA/LTE auto";

Google/Nexus: Impostazioni, Altro, Reti cellulari, Tipo di rete preferito, Seleziona "4G / 3G / 2G automatico";

Quanto detto può cambiare leggermente a seconda degli aggiornamenti software del produttore e del gestore, ma come puoi vedere i procedimenti sono generalmente molto simili.