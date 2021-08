Vodafone continua nella sua azione di revisione per alcune delle tariffe più popolari. Nel corso di queste ultime settimane, l’operatore inglese ha deciso di applicare costi extra ad alcune ricaricabili per la telefonia mobile. Particolare interesse da parte del pubblico vi è per le rimodulazioni che interessano la promozione Special 50 Giga.

Vodafone, i costi sono in aumento per la tariffa più popolare

Come noto, la Special 50 Giga è la ricaricabile per eccellenza dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero da altro provider. Insieme ad altre particolari tariffe low cost di Vodafone, ora anche per la Special 50 Giga sono previsti nuovi costi.

In termini generali, gli utenti di prezzo previsti da Vodafone per la Special 50 Giga prevedono un extra dal valore di 2 euro. Il nuovo costo mensile sarà applicato sul prezzo originale della ricaricabile. Ciò significa che i clienti che sino a qualche settimana fa pagavano 7,99 euro ora pagheranno 9,99 euro. Al tempo stesso, il prezzo sale a 8,99 euro per chi aveva precedente canone di 6,99 euro.

Nonostante questo scatto di costo, Vodafone ha deciso di non proporre alcun extra per le soglie di consumo. Per gli abbonati del gestore inglese, il prezzo della Special 50 Giga è confermato in minuti senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet.

Questi nuovi scatti di listino sono validi sono ed esclusivamente per i vecchi abbonati. Per i nuovi clienti, invece, per la Special 50 Giga e per le altre ricaricabili di listino è prevista la garanzia di costo bloccato almeno nel primo semestre dopo l’attivazione.