Il miglior volantino d’Agosto è da Unieuro, la nuova campagna promozionale dell’azienda prevede la possibilità di accedere a prodotti veramente molto economici, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale degli stessi.

La soluzione che andremo a descrivere direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere valida ovunque in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale. Tutti gli utenti che decideranno di affidarsi all’e-commerce, avranno comunque la possibilità di risparmiare anche sulle spese di spedizione, previste gratuite al superamento dei 49 euro complessivi.

Unieuro: quante occasioni nel nuovo volantino

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero tantissimi, sebbene comunque di base troviamo una soluzione veramente apprezzata e conveniente. Tutti coloro che sceglieranno di acquistare un notebook, del valore minimo di 449 euro, riconsegnando un vecchio modello, potranno godere di un rimborso massimo di 350 euro. Prestate attenzione, quest’ultima cifra corrisponde al massimo ottenibile, non è assicurato che riuscirete a raggiungerla.

Nell’eventualità in cui vogliate buttarvi a capofitto nel mondo degli smartphone, le opzioni tra cui scegliere sono comunque tantissime, si parte dai vari Apple iPhone 12 Pro, in vendita a 1099 euro, per passare poi sui più economici Samsung Galaxy S21, il cui prezzo è di 769 euro, oppure iPhone 11 a 659 euro e similari.

Non potendovi riassumere il tutto nel nostro articolo, consigliamo di aprire quanto prima le pagine che abbiamo inserito qui sotto, scoprirete i singoli prezzi effettivamente disponibili e come fare per risparmiare.