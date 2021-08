TIM da settimane a questa parte sta concentrando la sua offerta commerciale prevalentemente sui contenuti televisivi con le nuove offerte streaming che prevedono la visione della Serie A e della Champions League in un pacchetto all inclusive. Al tempo stesso, il provider italiano prevede anche delle soluzioni vantaggiose per gli utenti che desiderano modificare il loro piano di telefonia mobile.

Per la fine dell’estate, TIM ha pensato a due tariffe alternative alla Flash 120 di Iliad ed alle promozioni low cost degli altri operatori.