Secondo un utente del forum della community di Samsung, la società aprirà One UI 4 per i beta test a metà settembre. L’utente afferma che l’aggiornamento beta verrà distribuito prima sui dispositivi Galaxy S21.

Sebbene la persona affermi di svolgere una professione che consente l’accesso alle informazioni lato sviluppatore, ti consigliamo di ‘prenderla con le pinze’. Detto questo, ci sono altre prove che indicano un’imminente versione beta di One UI 4.

Samsung: ci sono prove sull’arrivo di Android 12

Sembra che Samsung stia costruendo una nuova versione del firmware beta per la serie Galaxy S21 in Corea del Sud. Questa versione viene fornita con il numero di build G991NKSU3ZUHE, in cui la ‘Z’ indica che si tratta di un software beta. Inoltre, le fonti affermano che questa nuova beta dovrebbe essere rilasciata il mese prossimo.

Un altro suggerimento viene da Geekbench. Mentre gli elenchi di benchmark possono essere facilmente falsificati, questo elenca il Galaxy S21 Ultra con il sistema operativo Android 12, suggerendo che Samsung potrebbe testare la versione con il suo smartphone.

Altrove, Samsung ha anche aggiornato uno dei suoi moduli Good Lock per la versione di Android 12. Il primo modulo per ottenere supporto è One Hand Operation Plus. Il registro delle modifiche per il suo aggiornamento menziona il supporto per Android 12. Questo è un altro indicatore del fatto che Samsung sta preparando le sue app per il nuovo software.

Samsung non ha ancora annunciato alcun dettaglio su One UI 4. Tuttavia, dati tutti questi suggerimenti, potremmo avere notizie dall’azienda nelle prossime settimane. L’app Samsung Members dovrebbe inviare una notifica quando è disponibile la versione beta di One UI 4.