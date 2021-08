È diventata estremamente virale una challenge su TikTok e Instagram. La suddetta prende il nome di Milk Crate Challenge e, solo a guardarla, fa davvero spavento. Di fatto, può essere molto pericolosa per la salute, tanto che le autorità sanitarie americane hanno lanciato l’allarme e consigliato di non farla. Tuttavia, le raccomandazioni sono servite a poco, poiché la challenge sta continuando a persistere.

Dal nome stesso si può intuire in cosa consiste la sfida. In soldoni, la suddetta si basa sulle cassette che si usano per trasportare le bottiglie di latte, andando a creare una scala su cui salire e poi scendere. La scala è chiaramente molto instabile, e da qui nasce la sfida. Come detto poc’anzi, però, è molto pericolosa, poiché si potrebbe cadere giù da un momento all’altro e non è per niente difficile farsi male. Infatti, già diversi ragazzi statunitensi sono finiti all’ospedale, e tutto ciò mentre la variante Delta del Covid sta continuando ad aumentare, facendo sì che i posti letto diminuiscano sensibilmente.

TikTok interviene nella grave situazione

Oramai TikTok è il social più famoso tra tutti i giovani, e dunque non è una sorpresa che la challenge stia circolando maggiormente sulla piattaforme cinese, la quale però ha ufficialmente allontanato la challenge. Come spesso accade, però, TikTok si è limitata solamente a fare delle dichiarazioni di rito:

Infatti, un portavoce dell’azienda ha dichiarato molto generalmente che “TikTok proibisce i contenuti che promuovono o glorificano comportamenti pericolosi, rimuove i video e reindirizza le ricerche verso le linee guida per scoraggiare questi contenuti. Incoraggiamo tutti ad essere cauti nei comportamenti, sia online che non“.