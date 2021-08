Si dice che Microsoft Surface Duo 2 verrà lanciato entro la fine dell’anno e una nuova perdita suggerisce che il prossimo smartphone a doppio schermo sfoggerà un chipset di fascia alta che abbiamo visto in una varietà dei migliori device Android del 2021.

Un elenco di Geekbench per un dispositivo in arrivo con il numero di modello ‘surfaceduo2’ mostra apparentemente una varietà di specifiche tra cui 8 GB di RAM e software Android 11, oltre alla menzione di un chipset Snapdragon 888.

Microsoft Surface Duo 2 in arrivo a dicembre ?

L’originale Microsoft Surface Duo presentava un processore abbastanza potente, ma era lo Snapdragon 855 verso la fine della sua vita negli smartphone di punta. Il Samsung Galaxy S10 presentava quel chip a marzo 2019, ma Surface Duo lo utilizzava ancora intorno a settembre 2020 quando molti smartphone utilizzavano lo Snapdragon 865.

Qualcomm ha annunciato il chipset Snapdragon 888 Plus, ma non abbiamo ancora visto questo debutto in molti smartphone. Al momento del rilascio di Surface Duo 2, questo potrebbe essere più comune sui device Android di fascia alta.

Le precedenti perdite di Surface Duo 2 hanno suggerito che lo smartphone supporterà la connettività 5G e avrà il supporto NFC. Un’altra perdita ha detto di aspettarsi una configurazione a tripla fotocamera con un teleobiettivo e un sensore ultra-wide accanto alla normale fotocamera, ma finora si sa poco altro del device in questione.

Ci aspetteremmo che Microsoft apporti miglioramenti al suo design pieghevole, che è una parte importante di ciò su cui hanno iterato rivali come Samsung, Huawei e Motorola, ma non abbiamo ancora sentito alcuna perdita sul design dello smartphone.

Microsoft potrebbe presentare Surface Duo 2 nell’ottobre di quest’anno insieme a prodotti imminenti come Surface Pro 8.