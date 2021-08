McDonald’s: i fan dei Pokémon impazziranno, cosa ci sarà nei nuovi Happy Meal?

Sembra per giunta che questa non sarà l’ultima occasione per poter ricevere prodotti Pokémon grazie a McDonald’s, ma stando a quanto scritto sul sito ufficiale, ci sono tante altre novità imminenti: “Acqua, elettricità, o fuoco? C’è sempre un Pokémon che fa per te! Dal 27 agosto al 2 settembre, divertiti insieme al tuo bambino con 4 carte da gioco e una sorpresa in ogni Happy Meal®. Ma il divertimento continua. I Pokémon torneranno presto più carichi di prima. Stay tuned!“