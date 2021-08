Iliad continua ad essere assoluta protagonista nel campo della telefonia mobile. Il gestore francese vuole attirare anche nelle settimane a venire nuovo pubblico, grazie alla tariffa Giga 120. La promozione simbolo di Iliad ha un costo mensile di 9,99 euro: per gli utenti ci sono a disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet con velocità 4G.

Iliad, due offerte in alternativa alla Giga 120

La Giga 120 è senza dubbio la migliore promozione di Iliad nonché una delle migliori tariffe previste dagli operatori telefonici in Italia in questo momento. Al netto della sua convenienza però, gli utenti potranno anche scegliere di sottoscrivere una seconda ricaricabile: la Giga 80.

La Giga 80 prevede un costo di rinnovo mensile dal valore di 7,99 euro. Questa promozione rappresenta l’evoluzione della vecchia proposta chiamata Giga 50. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per internet. Previsti, inoltre, anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE.

Oltre alla Giga 80, tutti coloro che attivano un piano con Iliad potranno scegliere una seconda promozione: la Giga 40. Il ticket previsto dagli abbonati prevede un costo di 6,99 euro ogni trenta giorni. I clienti riceveranno consumi senza limiti per chiamate e SMS con 40 Giga per navigare in rete.

Per quanto concerne le condizioni di attivazione, Iliad conferma il suo schema con il costo una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM. Gli abbonati interessati si dovranno poi impegnare alla portabilità del loro numero.