Expert supera abbondantemente le offerte di Unieuro e Mediaworld, lanciando una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, la perfetta soluzione che assicura agli utenti la possibilità di godere di un risparmio quasi senza precedenti in Italia.

Tutti i prezzi che andremo a raccontarvi nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi senza distinzioni sul territorio, in altre parole è possibile godere delle riduzioni sia online che nei vari punti vendita. Gli utenti che decideranno di affidarsi all’e-commerce dell’azienda, ad ogni modo, devono sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (non in negozio).

Expert: tantissimi sconti per tutti i gusti

I prodotti inclusi all’interno del volantino Expert toccano tutte le principali categorie merceologiche, ma come al solito focalizziamo la nostra attenzione sul settore della telefonia mobile. Qui si possono acquistare smartphone a prezzi non superiori ai 500 euro, quali sono Motorola Moto G30, Samsung Galaxy A22, Galaxy A12, Vivo Y72 o anche Vivo V21 (di recente commercializzazione).

Nel caso in cui si fosse alla ricerca di un prodotto leggermente più qualitativo, la scelta potrà effettivamente ricadere sul Vivo X60 Pro, lo smartphone in vendita a 699 euro, e caratterizzato più che altro dalla presenza di ottiche fotografiche realizzate in collaborazione con ZEISS.

Ogni altra informazione in merito al corrente volantino Expert è reperibile direttamente nelle pagine che abbiamo deciso di inserire direttamente nel nostro articolo, in modo da poterle conoscere e scoprire da vicino.