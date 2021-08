Il nuovo volantino Euronics avvicina gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, sia legati alla telefonia mobile, che all’elettronica generale. I prezzi appaiono essere più bassi del normale, e promettono un risparmio assolutamente degno di nota.

Il limite più grande della campagna, cosa che accade molto spesso parlando di Euronics, consiste nella disponibilità sul territorio nazionale. E’ importante ricordare che gli acquisti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio La Via Lattea, non affidandosi al sito ufficiale o recandosi altrove in Italia. Le scorte non sono limitate, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi e, nel caso della telefonia mobile, in versione sbrandizzata.

Euronics: il nuovo volantino con tutti i prezzi più bassi

Il risparmio è di casa da Euronics, con questo volantino ogni utente si ritrova ad avere la possibilità di accedere a prodotti veramente molto economici, anche legati alla telefonia mobile. Restando nei 400 euro di spesa, la scelta può ricadere su Oppo Find X3 Lite, disponibile a 389 euro, per scendere poi verso Oppo A94, TCL 20Se, Oppo A54, Realme 8 5G, Realme C21 e similari.

Nell’eventualità in cui l’intenzione sia di affidarsi ai migliori top di gamma, il consiglio è di puntare dritti verso soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S21+, disponibile all’acquisto a 929 euro, come anche Galaxy S21, il cui prezzo si aggira oggi attorno a 779 euro.

Maggiori informazioni in merito al volantino Euronics sono per voi disponibili nel nostro articolo.