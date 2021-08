Il nuovo volantino Esselunga punta ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una promozione molto speciale, mirata verso una determinata fascia di utenti, ovvero coloro che vogliono spendere poco, e godere ugualmente di discrete prestazioni generali.

L’accesso alla soluzione descritta nell’articolo è possibile solamente presso i vari punti vendita in Italia, ricordiamo infatti che tutte le promozioni di casa Esselunga non risultano in nessun modo fruibili direttamente online o da altre parti. Le scorte purtroppo sono estremamente limitate, il consiglio è di prendere il più rapidamente possibile una decisione, in modo da evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.

Premete questo link per collegarvi subito al nostro canale Telegram ufficiale, troverete i migliori codici sconto Amazon e tantissimi sconti speciali.

Esselunga: occasioni grandiose per tutti gli utenti

L’intera campagna promozionale si concentra direttamente su un singolo modello di smartphone, stiamo parlando dell’ottimo Vivo Y11s, un prodotto appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, caratterizzato da discrete prestazioni, nonché un prezzo finale di vendita di 119 euro.

Scorrendo la scheda tecnica possiamo conoscere da vicino lo smartphone, in particolare parliamo di un terminale con batteria da 5000mAh, rappresentante il componente più valido ed importante, il quale garantisce un’autonomia decisamente superiore alle aspettative. In aggiunta possiamo fare affidamento su un processore octa-core, un display da 6 pollici di diagonale, 32GB di memoria interna (i quali potranno essere incrementati tramite microSD), per finire con 3 sensori fotografici posteriori ed un anteriore da 12 megapixel.

I dettagli della campagna sono disponibili direttamente sul sito.