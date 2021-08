Kanye West è pronto al lancio di “Donda Stem Player” che consente a tutti i suoi fan non solo di ascoltare il suo prossimo album ma anche di apportare delle modifiche.

I fan sanno bene che Kanye West si è sempre contraddistinto per la sua personalità poliedrica che fa spesso discutere, ma al di là di alcuni punti di vista opinabili, è sotto gli occhi di tutti il suo essere un visionario per i suoi progetti mai scontati. Donda, che dovrebbe essere il decimo album di Kanye West, è stato finalmente presentato ufficialmente al grande pubblico con un evento a Chicago. L’artista oltre a pubblicare l’album in modo tradizionale, sembra aver collaborato con la società tecnologica Kano per creare un dispositivo in grado non solo di riprodurre l’album ma anche di modificarlo.

L’aggeggio in questione è dotato di una serie di funzionalità tecnologiche, in particolare: un jack per le cuffie e un sistema bluetooth. Possono funzionare entrambi contemporaneamente. Inclusi anche degli altoparlanti, una porta USB-C; “slider di luce sensibili al tocco” che si illuminano di rosso e blu quando utilizzati; 8 gigabyte di spazio di archiviazione e la possibilità di riprodurre una varietà di formati diversi.

Kanye West: in arrivo il nuovo album Donda che sarà modificabile grazie alla tecnologia fornita con Stem Player

Il lettore stem non funziona proprio come un semplice lettore musicale. Consente ai fan di modificare diverse parti delle canzoni, apparentemente permettendo loro di remixare il nuovo album mentre ascoltano. Il sito Web ufficiale parla di “controllare voce, batteria, basso e campioni”, “isolare parti” e “aggiungere effetti”, nonché di controllare i loop e la velocità delle canzoni. Questi mix possono quindi essere salvati, riprodotti e condivisi. Stem Player costa 200 dollari ed è attualmente disponibile solo nel Regno Unito e negli Stati Uniti, attraverso un sito web dedicato (https://www.stemplayer.com/).

Il sito web non include alcuna dimostrazione del gadget in azione. Tuttavia, sono stati condivisi video online che sembrano mostrare in che modo viene utilizzato per modificare le tracce premendo i controlli. Non è chiaro esattamente quando arriverà lo Stem Player. Una FAQ sul sito web consiglia di “controllare per maggiori informazioni”. Un’altra parte del sito spiega che verrà “spedito con Donda”, anche se non è chiaro se ciò significhi che arriverà nello stesso momento o semplicemente che includerà l’album.