Il volantino Comet ha in serbo per gli utenti alcune delle migliori offerte del periodo, garantendo nel contempo un buonissimo risparmio generale, sia sull’acquisto di smartphone top di gamma, che prodotti di tecnologia generale.

La campagna promozionale che andremo a raccontare direttamente nel nostro articolo è disponibile ovunque in Italia, come anche online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti che verranno acquistati sfruttando l’e-commerce, prevedono la possibilità di godere della spedizione gratuita, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, senza limitazioni o vincoli particolari.

Comet: queste nuove offerte sono senza precedenti

I prezzi sono bassi da comet, anche nel momento in cui si dovesse decidere di puntare verso la fascia alta della telefonia mobile. In questo caso risulta essere possibile acquistare un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il top di gamma assoluto del 2021, ad una cifra più che conveniente, basteranno 1049 euro per il suo acquisto nella variante completamente sbrandizzata.

Restando invece entro i 400 euro di spesa, la scelta potrà ricadere su Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Samsung Galaxy A42, Samsung Galaxy A52 o anche Motorola E7 Power, tutti commercializzati alle medesime condizioni del suddetto, quindi sbrandizzati e con garanzia di 24 mesi.

Per godere dell’insieme delle varie offerte Comet, conoscendo da vicino ogni singolo sconto e riduzione di prezzo, ricordatevi di aprire il prima possibile le pagine che potete scorrere direttamente nell’articolo, ed inserite qui sotto come galleria fotografica (apritele per visualizzarle in alta definizione).