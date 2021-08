CHUWI: l'estate è finita, ma i notebook in promozione renderanno il nuovo anno leggero

CHUWI ha recentemente annunciato la “CHUWI Computer Promotion for Back to School” per l’anno 2021, che sarà disponibile dal 15 al 31 agosto 2021 sul CHUWI Shopify ufficiale per scolari, studenti, genitori e insegnanti di scuole e college di tutto il mondo.

La campagna include il lancio del nuovo CoreBook XPro, e delle offerte speciali su una varietà di notebook classici, borsetta e spedizioni gratuite, per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico. Ebbene, il nuovo prodotto da 15,6 pollici, è scontato di $ 50 (prezzo al dettaglio $ 549) ed è dotato di un alloggiamento in metallo sottile e leggero e di un ampio schermo Full HD da 15,6 pollici. Per giunta presenta un processore ad alte prestazioni i5-8259U e un’unità a stato solido ad alta velocità 8G RAM + 512G NVMe SSD.

CHUWI: i notebook in promozione per il back to school

Iniziamo subito con l’elenco: CoreBook Pro aveva un costo originario di $ 459, ma con i $ 100 di sconto regalati per il ritorno a scuola, è ora a $ 359. Parlando dello schermo 3: 2, questo è da 13 pollici ed ha una risoluzione 2K ultra nitida. È dotato poi di un processore Intel Core i3, 8 GB di RAM + SSD da 256 GB e di una batteria super resistente.

CoreBook X da 14 pollici aggiornato classico, originariamente costava $ 539, ad oggi il suo costo è di $ 489. Il notebook ha un case in metallo da 14 pollici, una risoluzione 2K Ultra HD, widescreen da 3: 2, e il processore ad alte prestazioni i5-8259U migliorato, 8G RAM + 512G NVMe SSD.

GemiBook Pro da 14 pollici economico, originariamente $ 429, ora a $ 369 (sconto di 60 $). Case full metal da 3,3 libbre, ultraleggero e portatile, schermo ultra chiaro 2K da 14 pollici, proporzioni 3: 2 wide, dotato di processore quad-core Intel Gemini Lake Refresh J4125, memoria 12G, SSD 256G, WIFI6 di ultima generazione ad alta velocizza la rete wireless, così puoi imparare e lavorare sempre e ovunque.

GemiBook economico da 13 pollici, ammontava originariamente a $ 399, ma con $ 50 di sconto, è arrivato a $ 349. L’intero case in metallo è sottile e leggero. Questo notebook può essere aperto e chiuso di 180°. Con schermo ultra-chiaro 2K da 13 pollici, rapporto di visualizzazione ampio 3: 2, processore Intel J4115, memoria di grandi dimensioni da 12 G, SSD SSD NVMe da 256 G, è ottimo in ogni occasione.

La promozione CHUWI “Back-to-School” offre inoltre una borsa per laptop gratuita, spedizione gratuita per ordini superiori a $ 150, spedizione in tutto il mondo da molti magazzini esteri, consegna rapida, servizio di garanzia di un anno per tutti gli ordini e protezioni per tastiera gratuite per gli ordini in Europa. La promo è iniziata il 15 agosto 2021 su Chuwi Shopify e durerà per altri 3 giorni (31 agosto). C’è solo un numero limitato di offerte a prezzi speciali in modo che studenti e genitori possano preordinare i loro laptop preferiti su Chuwi Shopify.

Promozione del computer CHUWI per l’ingresso al ritorno a scuola: https://store.chuwi.com/pages/chuwi-back-to-school-2021