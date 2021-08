Le offerte estive lanciate da Carrefour promettono prezzi sempre più bassi e convenienti per gli utenti di tutta Italia, i prodotti sono fortemente scontati, e rappresentano un buonissimo punto di partenza per godere di ottime prestazioni, senza spendere troppo.

Il volantino attuale, come tutti i precedenti dell’azienda, risulta essere disponibile solamente presso i punti vendita fisici; rammentiamo che gli acquisti, almeno ai prezzi indicati, non possono essere completati sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti legati alla telefonia mobile sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, e nella sola variante completamente sbrandizzata.

Carrefour: quanti sconti speciali nel volantino

Il volantino Carrefour focalizza la propria attenzione sul mondo della telefonia mobile, più precisamente sugli smartphone appartenenti alla fascia intermedia, ovvero in vendita a meno di 400 euro. Tra questi spiccano alcune piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, come Alcatel 1Se 2020, TCL 20L, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 9T, per finire con alcuni modelli di casa Realme.

Sebbene l’attenzione dell’azienda si sia riversata su questa categoria, è bene ricordare che all’interno della campagna si possono scovare anche altre occasioni ugualmente interessanti, mirate ad esempio sugli elettrodomestici o i televisori di ultima generazione. Per approfondire la conoscenza del volantino si consiglia l’apertura delle pagine che abbiamo integrato direttamente nel nostro articolo, ricordando ad ogni modo tutte le “limitazioni” espresse in precedenza, quindi gli acquisti sono effettuabili solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale.