WhatsApp sembra essere davvero inarrestabile. Infatti ci sono grandi novità per in programma per l’app del Gruppo Facebook. In pratica, è in arrivo una nuova funzione da vero social network che piacerà sicuramente a tutti. Si tratta delle reaction, ovvero, le emoji utilizzate per rispondere velocemente a un messaggio solo con una semplice reazione. Per ora è ancora ai test, ma si tratta di stabilire solo le ultime rifiniture prima che gli sviluppatori decidano di farla uscire per tutti. Ecco i dettagli di questa fantastica notizia.

WhatsApp: sono in arrivo le reaction ai messaggi

La vita smart ci piace molto. In modo pratico e veloce siamo in grado di gestire impegni e comunicazioni ottimizzando notevolmente il tempo e rendendo più chiara la nostra relazione interpersonale con gli altri. Così molte app si stanno adeguando realizzando strumenti sempre più all’avanguardia. Da tempo sui social network le reaction sono utili mezzi di comunicazione per acconsentire, dissentire, apprezzare o disprezzare un contenuto solo con l’invio di una semplice emoji.

Pensate che a breve questa funzione sarà disponibile anche su WhatsApp. In sostanza potremo rispondere a un messaggio solo selezionando e inviando la reazione giusta che contiene il senso della nostra idea sul contenuto.

A rivelare che le reazioni ai messaggi saranno introdotte in uno dei prossimi aggiornamenti di WhatsApp, è il noto leaker WABetaInfo che su Twitter ha postato il contenuto di questa fantastica rivelazione.

💣 WhatsApp is working on message reactions! Are you ready to end a conversation by placing a reaction? 😆

This feature will be available in a future update for Android and iOS.https://t.co/stPzJLUbNz — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 25, 2021

Si tratta di una notizia che noi di Tecnoandroid abbiamo accolto con molto piacere, nella speranza che la nuova funzionalità possa essere implementata velocemente su WhatsApp. Inoltre WABetaInfo ha svelato un ulteriore aspetto interessante:

“WhatsApp sta lavorando a un messaggio da presentare quando l’utente utilizza una versione obsoleta di WhatsApp che non supporta la ricezione delle reazioni. In questo caso, l’utente non può vedere la reazione, ma WhatsApp presenterà un messaggio diverso, chiedendo di aggiornare WhatsApp per vedere la reazione“.

Nel frattempo restiamo in attesa di un’altra importante novità. WhatsApp per iPad sta arrivando. Una grande notizia per il supporto multi-dispositivo. Chissà che tutto possa uscire in concomitanza anche con le reazioni ai messaggi.